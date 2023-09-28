Цехин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1927
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Цехин Михаил Демьянович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Цехина Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Мезенина Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цехина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мезенина Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цехина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мезенина Дарья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927