Цехин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Цехин Михаил Демьянович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Цехина Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Мезенина Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цехина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мезенина Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цехина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мезенина Дарья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенина Дарья Кирилловна

Смерть
1927
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