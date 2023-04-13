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(Стерхова) Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Дмитрiева

Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1843

Сын: Стерхов Захарiй Дмитрiев

Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.08.1845

Сын: Стерхов Флор Дмитрiев

Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1846

Дочь: Наталья Дмитрiева

Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Василiй Дмитрiев

Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно