(Стерхова) Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Дмитрiева
Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков
Рождение ребёнка
05.02.1843
Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков
Рождение ребёнка
18.08.1845
Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков
Рождение ребёнка
11.08.1846
Дочь: Наталья Дмитрiева
Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Дмитрiй Зотиков
Смерть
Неизвестно