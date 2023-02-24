Гранкин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Владимир Викторович

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Место рождения

Кондинское , Ханты-Мансийский автономный округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гранкина Тамара Лемесова

Кондинское , Ханты-Мансийский автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кондинское , Ханты-Мансийский автономный округ
Смерть
Неизвестно
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