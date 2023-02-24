Гранкин Владимир Викторович
Место рожденияКондинское , Ханты-Мансийский автономный округ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гранкина Тамара Лемесова
Кондинское , Ханты-Мансийский автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кондинское , Ханты-Мансийский автономный округ
Смерть
Неизвестно