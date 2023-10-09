Лобанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лобанова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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