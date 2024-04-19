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Завьялов Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Завьялов Петр

Мать: Завьялова Матрена Романовна

Бракосочетание
19.02.1815

Жена: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1818

Дочь: (Завьялова) Настасья Никитична

Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Нижнерождественский, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1821

Сын: Завьялов Иван Никитин

Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Нижнерождественский, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1822

Сын: Завьялов Меркурий Никитин

Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Нижнерождественский, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1826

Сын: Завьялов Яков Никитин

Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Завьялов Иван Никитин

Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.06.1832

Сын: Завьялов Косьма Никитин

Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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