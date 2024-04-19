Завьялов Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Завьялов Петр
Бракосочетание
19.02.1815
Рождение ребёнка
19.12.1818
Дочь: (Завьялова) Настасья Никитична
Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
23.03.1821
Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
18.11.1822
Сын: Завьялов Меркурий Никитин
Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
28.09.1826
Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.06.1832
Мать ребёнка: Завьялова (Сыскова) Федосья Сергеевна
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно