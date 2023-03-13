Кулакова Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Аксинья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кулаковъ Маркелъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Маркелъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Кулаковъ Терентий

Отец ребёнка: Кулаковъ Маркелъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Маркелъ

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