Кулакова Аксинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кулаковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1711
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кулаковъ Терентий
Отец ребёнка: Кулаковъ Маркелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Маркелъ