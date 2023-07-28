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Дубинко Иван Яковлевич

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Дубинко Яков Трофимович

Мать: Дубинко Евдокия Петровна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1826

Жена: Дубинко Марфа

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дубинко Трофим Иванович

Мать ребёнка: Дубинко Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Дубинко Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубинко Филипп Иванович

Мать ребёнка: Дубинко Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дубинко Семен Иванович

Мать ребёнка: Дубинко Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дубинко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Дубинко Марфа

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дубинко Яков Иванович

Мать ребёнка: Дубинко Марфа

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно