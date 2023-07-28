Дубинко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Дубинко Яков Трофимович
Мать: Дубинко Евдокия Петровна
Бракосочетание
До 1826
Жена: Дубинко Марфа
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Дубинко Марфа
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Дубинко Марфа
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дубинко Марфа
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Дубинко Марфа
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Дубинко Марфа
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Дубинко Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно