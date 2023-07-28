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Стерхов Иван Яковлев

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Яков Захаров

Мать: Матрена Семенова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Виктор Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Афанасiй Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерхова Параскева Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерхова Мавра Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисавета Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно