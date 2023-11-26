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Белолипецкий Сидор Евтифеевич
Белолипецкий Сидор Евтифеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Белолипецкий Евтифей Макарович
1684 г.р.
Мать
Белолипецкая (Ушакова) Аксинья Кирилловна
1686 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Белолипецкий Евтифей Макарович
Мать:
Белолипецкая Аксинья Кирилловна
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