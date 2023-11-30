Губанов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1893
Дата смертиПосле 01.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893
Крещение
20.09.1893
Крестный: Алатырского уезда села Сабанчеева крестьянин Владимир Васильевич Овтайкин
Восприемник
23.10.1910
Матрёна Николаевна Губанова
Восприемник
17.09.1911
Сергей Николаевич Губанов
Восприемник
04.06.1917
Елена Максимовна Денисова (Губанова)
Бракосочетание
12.10.1917
Довнести персоны Поручители по жениху: Губановы По невесте Климушкин и Иван Луньков (их несколько)
Рождение ребёнка
19.12.1918 или 12.07.1919
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
07.12.1922
Рождение ребёнка
09.10.1931
Рождение ребёнка
03.05.1933
Рождение ребёнка
14.01.1937
Рождение ребёнка
10.01.1939
Рождение ребёнка
18.03.1941
Рождение ребёнка
19.10.1942
Рождение ребёнка
27.02.1946
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1952