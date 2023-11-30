Губанов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Иван Александрович

Место рождения

Васильевка

Дата рождения

17.09.1893

Дата смерти

После 01.07.1952

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1867 или 1870 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1918 или 1919 г.р.
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Рождение
17.09.1893

Отец: Губанов-Петрунин Александр Васильевич

Мать: Губанова-Петрунина Анастасия Алексеевна

Крещение
20.09.1893
Крестный: Алатырского уезда села Сабанчеева крестьянин Владимир Васильевич Овтайкин
Восприемник
23.10.1910
Матрёна Николаевна Губанова
Восприемник
17.09.1911
Сергей Николаевич Губанов
Восприемник
04.06.1917
Елена Максимовна Денисова (Губанова)
Бракосочетание
12.10.1917

Жена: Губанова Ксения Андреевна

Довнести персоны Поручители по жениху: Губановы По невесте Климушкин и Иван Луньков (их несколько)
Рождение ребёнка
19.12.1918 или 12.07.1919

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
18.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
19.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
27.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Ксения Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1952
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