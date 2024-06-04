Хуртина Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуртина Екатерина Иванова

Хуртина Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

12.01.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртин Кузьма Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хуртин Степан Кузьмин

Отец ребёнка: Хуртин Кузьма Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1853
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от родов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.