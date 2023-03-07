Чупин Емельян Стефанов
Место рождения
Дата рождения28.08.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1855 ст.
Отец: Чупин Степан Ксенофонтов
Мать: Чупина Марфа Никитина
170-9-569 (ГАТО, г. Томск). Лист 987 на ФС (лист 3 оборот и 4 в книге). Д. Осколковой крестьянин Стефан Ксенофонтов Чупин и жена Анисья Прокопьева родился сын Емельян 28.08.1855г. Воспреемники - с. Е... Показать все
Смерть
Неизвестно