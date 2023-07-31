Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Григорьевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Григорьевич

Смерть
Неизвестно