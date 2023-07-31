Марфа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Григорьевич
Смерть
Неизвестно