(Яшинина-Грунина) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Грунин Никифор Георгиевич
Мать: не указана
Восприемник
03.03.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Александрович Киселев
Место жительства
Неизвестно
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно