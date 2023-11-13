(Яшинина-Грунина) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яшинина-Грунина) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Грунин Никифор Георгиевич

Мать: не указана

Восприемник
03.03.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Александрович Киселев
Место жительства
Неизвестно
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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