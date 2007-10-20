Чернышёва (Кузнецова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Кузнецова) Мария Павловна

Место рождения

город Ардатов, Мордовская РСФСР

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

20.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: Кузнецов Павел Иванович

Мать: Кузнецова Александра Яковлевна

город Ардатов, Мордовская РСФСР
Рождение ребёнка
18.12.1932

Сын: Чернышёв Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.06.1935

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1938

Дочь: Бурдакова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
07.06.1941

Дочь: Шигаёва Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович

город Ардатов, Мордовская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышёв Николай Петрович

Смерть
20.10.2007
город Ардатов, Республика Мордовия