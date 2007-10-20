Чернышёва (Кузнецова) Мария Павловна
Место рождениягород Ардатов, Мордовская РСФСР
Дата рождения14.01.1913
Дата смерти20.10.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
город Ардатов, Мордовская РСФСР
Рождение ребёнка
18.12.1932
Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1935
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1938
Дочь: Бурдакова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
07.06.1941
Дочь: Шигаёва Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Чернышёв Николай Петрович
город Ардатов, Мордовская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2007
город Ардатов, Республика Мордовия