Ролдугина Агафия Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1868
Сын: Ролдугин Иван Иванов
Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев
Рождение ребёнка
07.08.1870
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев
Рождение ребёнка
01.03.1873
Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев
Рождение ребёнка
28.10.1875
Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно