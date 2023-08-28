Ролдугина Агафия Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугина Агафия Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1868

Сын: Ролдугин Иван Иванов

Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1870

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Ролдугин Арсений Иванов

Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1875

Сын: Ролдугин Авраам Иванов

Отец ребёнка: Ролдугин Иван Димитриев

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ролдугин Иван Димитриев

Смерть
Неизвестно
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