Мичков Даниил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти12.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мичков Михаил Дмитриевич
Мать: Мичкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодосия Данииловна
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зиновия Данииловна
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мичков Николай Даниилович
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мичков Митрофан Даниилович
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1863
Причина смерти: Горячкой
Похороны
14.01.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя