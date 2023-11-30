(Максимова) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1901
Дата смертиПосле 05.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1901
Крещение
27.10.1901
Восприемники: Иван Фёдорович Максимов, Прасковья Сергеевна Кузнецова
Восприемник
29.03.1914
Дарья Дмитриевна Максимова
Восприемник
28.10.1918
Михаил Михайлович Сорокин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.03.1947
в метрике отметка о выдаче свидетельства