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(Максимова) Прасковья Андреевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.10.1901

Дата смерти

После 05.03.1947

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1901

Отец: Максимов Андрей Фёдорович

Мать: Максимова Татьяна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.10.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Фёдорович Максимов, Прасковья Сергеевна Кузнецова
Восприемник
29.03.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дарья Дмитриевна Максимова
Восприемник
28.10.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Михайлович Сорокин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.03.1947
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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