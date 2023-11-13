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Щёлоков Тарас Григориевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1888

Дата смерти

05.10.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888

Отец: Щёлоков Григорий Кузьмич

Мать: Щёлокова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Щёлокова Клавдия Тарасовна

Мать ребёнка: Щёлокова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Щёлокова Пелагея Тарасовна

Мать ребёнка: Щёлокова Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёлокова Мария Максимовна

Смерть
05.10.1925
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