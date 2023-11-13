Щёлоков Тарас Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1888
Дата смерти05.10.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Щёлокова Клавдия Тарасовна
Мать ребёнка: Щёлокова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Щёлокова Пелагея Тарасовна
Мать ребёнка: Щёлокова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1925