Никольская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикольская Анна Васильевна

Никольская Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Никольский Александр Ионович

Отец ребёнка: Никольский Иона Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никольский Яков Ионович

Отец ребёнка: Никольский Иона Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Иона Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close