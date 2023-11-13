Кузнецова (Носкова) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 26.05.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Носков Иван Григорьевич
Мать: Носкова Фёкла Ефимовна
Бракосочетание
26.05.1871
Тольятти, Тольятти, Самарская область
по МК ТС 1871
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.05.1871