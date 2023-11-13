Кузнецова (Носкова) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Носкова) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 26.05.1871

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Носков Иван Григорьевич

Мать: Носкова Фёкла Ефимовна

Бракосочетание
26.05.1871

Муж: Кузнецов-Лукьянов Кирилл Леонтьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
по МК ТС 1871
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.05.1871
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