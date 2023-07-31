Емельян Матфеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Домна Емельяновна
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Жаров Емельян Емельянович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно