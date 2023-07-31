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Емельян Матфеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Жаров Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Домна Емельяновна

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Жаров Емельян Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
Неизвестно