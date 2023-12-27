Чижов, Он Же Крысин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов, Он Же Крысин Николай Алексеевич

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чижов Алексей Васильевич

Мать: Чижова Дарья Максимовна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова, Она Же Крысина Фекла Матвеена

Смерть
Неизвестно
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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