Ветюгова (Волкова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1958
Сын: Ветюгов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Ветюгов Леонид Алексеевич
Малиновка, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно