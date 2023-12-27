Ветюгова (Волкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветюгова (Волкова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1958

Сын: Ветюгов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Ветюгов Леонид Алексеевич

Малиновка, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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