Симанова Матрона Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова Матрона Стахиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Симанов Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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