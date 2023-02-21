Симанова Матрона Стахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Симанов Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Симанов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно