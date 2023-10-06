Бесараб (Константиненко) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1897
Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1900
Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1902
Дочь: Устиния Федоровна
Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1905
Дочь: Бесараб Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Бесараб Елена Федоровна
Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно