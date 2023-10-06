Бесараб (Константиненко) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесараб (Константиненко) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1897

Сын: Бесараб Карп Федорович

Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Бесараб Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1902

Дочь: Устиния Федоровна

Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1905

Дочь: Бесараб Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Бесараб Елена Федоровна

Отец ребёнка: Бесараб Федор Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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