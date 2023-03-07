Казакова Пелагея Орешина
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Орешин Семен Николаевич
Мать: Орешина Агафья Сорокина
Бракосочетание
09.?.1895
Рождение ребёнка
14.07.1896
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Лукина Степанида Казакова
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
19.02.1900
Сын: Казаков Прокофий Дмитриевич
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
19.02.1902
Сын: Казаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
05.06.1905
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
06.12.1908
Сын: Казаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
09.04.1911
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
08.08.1914
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
07.10.1916
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович
Рождение ребёнка
04.04.1919
Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно