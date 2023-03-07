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Казакова Пелагея Орешина

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Орешин Семен Николаевич

Мать: Орешина Агафья Сорокина

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1895

Муж: Казаков Дмитрий Нефедович

Рождение ребёнка
14.07.1896

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Лукина Степанида Казакова

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1900

Сын: Казаков Прокофий Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1902

Сын: Казаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Казаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1911

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1914

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1916

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1919

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Нефедович

Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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