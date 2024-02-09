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Худяков Гаврило Иванович

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Худяков Иван Иванов (Первый)

Мать: не указана

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Худякова Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Худякова Марья

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Худякова Парасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Худякова Марья

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Марья

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1829
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