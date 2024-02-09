Худяков Гаврило Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Худяков Иван Иванов (Первый)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Худякова Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Худякова Марья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Худякова Парасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Худякова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова Марья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829