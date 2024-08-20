Тихомирова (Челнокова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти21.08.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
20.09.1870
Рождение ребёнка
10.08.1872
Сын: Тихомиров Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1876
Сын: Тихомиров Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
13.10.1877
Дочь: (Тихомирова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
26.11.1878
Дочь: (Тихомирова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
08.05.1880
Сын: Тихомиров Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1881
Сын: Тихомиров Иоанн Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Крестова (Тихомирова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1885
Дочь: (Тихомирова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
08.10.1887
Сын: Тихомиров Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович
Смерть
21.08.1902
Похороны
24.08.1902