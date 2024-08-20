Тихомирова (Челнокова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Челнокова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

21.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Челноков Иван Архипов

Мать: Челнокова Параскева Тимофеевна

Бракосочетание
20.09.1870

Муж: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1872

Сын: Тихомиров Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Тихомиров Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: (Тихомирова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
26.11.1878

Дочь: (Тихомирова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
08.05.1880

Сын: Тихомиров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
04.07.1881

Сын: Тихомиров Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Крестова (Тихомирова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1885

Дочь: (Тихомирова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Тихомиров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихомиров Дмитрий Федорович

Смерть
21.08.1902
Похороны
24.08.1902

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