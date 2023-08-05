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Макеева Вера Дмитриевна
Макеева Вера Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1967
Пол
Женский
Отец
Мартыненко Дмитрий Анисимович
Мать
Мартыненко Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1967
Отец:
Мартыненко Дмитрий Анисимович
Мать:
Мартыненко Александра
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