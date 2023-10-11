Худяков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худяков Николай
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Смерть
2004