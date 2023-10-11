Худяков Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худяков Николай

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Артем Андреевич

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
2004
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