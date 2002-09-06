Куликова (Лисенкова) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Лисенкова) Варвара Федоровна

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Место рождения

Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.12.1924

Дата смерти

06.09.2002

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1924

Отец: Лисенков Федор Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.12.1955

Дочь: Скудина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Куликов Василий Дмитриевич

Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий Дмитриевич

Лужковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.09.2002
Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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