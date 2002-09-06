Куликова (Лисенкова) Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1924
Дата смерти06.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1924
Отец: Лисенков Федор Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1955
Дочь: Скудина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Лужковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.09.2002
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно