Татьяна Климанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Климанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1844

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартынович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Мартынович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартынович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Макар Иванович

Отец ребёнка: Иван Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Мартынович

Смерть
Неизвестно