Татьяна Климанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1844
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ефрем Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Макар Иванович
Отец ребёнка: Иван Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Мартынович
Смерть
Неизвестно