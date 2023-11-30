Ромахов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения31.07.1916
Дата смертиПосле 10.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1916
Место жительства
Около 1941
Самарканд, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Военная служба
1942
Воинское звание: красноармеец 230 горнострелковый полк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.10.1943
Предположительно, в Иране. Пропал без вести 10.10.1943, тсключён из списков части в январе 1944