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Ромахов Василий Петрович

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

31.07.1916

Дата смерти

После 10.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1916

Отец: Ромахов Пётр Васильевич

Мать: Ромахова Василиса Корнилиевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Около 1941
Самарканд, Узбекская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Военная служба
1942
Воинское звание: красноармеец 230 горнострелковый полк
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
После 10.10.1943
Предположительно, в Иране. Пропал без вести 10.10.1943, тсключён из списков части в январе 1944
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