(Vashkov-Вашкова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vashkov-Вашкова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

17.08.1880

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1828

Сын: Vashkov-Вашков Николай

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Vashkov-Вашков Григорий

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Рождение ребёнка
05.06.1832

Сын: Vashkov-Вашков Иван

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Vashkov-Вашков Михаил

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Рождение ребёнка
07.12.1836

Сын: Vashkov-Вашков Василий

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Рождение ребёнка
03.12.1838

Сын: Vashkov-Вашков Пётр

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван

Смерть
17.08.1880
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