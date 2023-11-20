(Vashkov-Вашкова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти17.08.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1828
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Рождение ребёнка
05.06.1832
Сын: Vashkov-Вашков Иван
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Рождение ребёнка
07.12.1836
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Рождение ребёнка
03.12.1838
Сын: Vashkov-Вашков Пётр
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Иван
Смерть
17.08.1880