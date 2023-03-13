Обухова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Обуховъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Обуховъ Лаврентий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: не указан
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуховъ Лаврентий