Обухова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Агафья Васильева

Обухова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Обуховъ Лаврентий

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Обуховъ Лаврентий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Обуховъ Григорий Петровъ

Отец ребёнка: не указан

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуховъ Лаврентий

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