Елисей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Абрам Максимович

Мать: Федосья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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