Извекова (Еремина) Мария Минична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Еремина) Мария Минична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

10.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1910

Муж: Извеков Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Ильгардт Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Извеков Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Извеков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Извеков Николай Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1910