(Шитова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шитова) Дарья Григорьевна

(Шитова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.03.1908

Дата смерти

23.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1908

Отец: Шитов Григорий Никанорович

Мать: Шитова Мария Гурьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.03.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Яков Григорьевич Елясин, Макрина Гурьевна Еремина-Никулина (Немова)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.09.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: понос
Похороны
25.09.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close