(Шитова) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1908
Дата смерти23.09.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1908
Отец: Шитов Григорий Никанорович
Мать: Шитова Мария Гурьевна
Крещение
29.03.1908
Восприемники: Яков Григорьевич Елясин, Макрина Гурьевна Еремина-Никулина (Немова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1909
Причина смерти: понос
Похороны
25.09.1909
Кладбище: Васильевское