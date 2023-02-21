(Семёнова?) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семёнова?) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: Семёнов? Иосиф Васильевич

Мать: Семёнова? Агриппина

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