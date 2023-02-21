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(Семёнова?) Татьяна
(Семёнова?) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1900
Пол
Женский
Отец
Семёнов? Иосиф Васильевич
Мать
Семёнова? (Переседова) Агриппина
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Отец:
Семёнов? Иосиф Васильевич
Мать:
Семёнова? Агриппина
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