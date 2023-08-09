Ломаева (Климова) Евдокiя Феофанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Неонила Макарова
Отец ребёнка: Климов Макар Петров
Рождение ребёнка
11.03.1849
Дочь: Дарiя Макарова
Отец ребёнка: Климов Макар Петров
Рождение ребёнка
23.04.1850
Дочь: Александра Макарова
Отец ребёнка: Климов Макар Петров
Рождение ребёнка
25.05.1851
Дочь: Федосья Макарова
Отец ребёнка: Климов Макар Петров
Смерть
Неизвестно