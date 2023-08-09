Ломаева (Климова) Евдокiя Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаева (Климова) Евдокiя Феофанова

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Неонила Макарова

Отец ребёнка: Климов Макар Петров

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1849

Дочь: Дарiя Макарова

Отец ребёнка: Климов Макар Петров

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1850

Дочь: Александра Макарова

Отец ребёнка: Климов Макар Петров

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1851

Дочь: Федосья Макарова

Отец ребёнка: Климов Макар Петров

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно