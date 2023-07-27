Забродина (Забродина) Акилина Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1801
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
06.07.1803
Сын: Забродин Прокопий Димитриев
Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
18.07.1805
Дочь: Марина Димитриева
Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
10.03.1807
Сын: Забродин Кондрат Дмитриев
Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов
Смерть
Неизвестно