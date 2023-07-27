Забродина (Забродина) Акилина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабродина (Забродина) Акилина Димитриева

Забродина (Забродина) Акилина Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1801

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1803

Сын: Забродин Прокопий Димитриев

Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1805

Дочь: Марина Димитриева

Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1807

Сын: Забродин Кондрат Дмитриев

Отец ребёнка: Забродин Дмитрий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно