Крайнова Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Михаил Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочий колхоза
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1948
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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