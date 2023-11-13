Крайнова Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочий колхоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник