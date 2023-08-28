Григорьева (Трофимова) Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Трофимова) Параскева Тимофеева

Место рождения

село Казачье Задонского уезда

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Трофимов Тимофей Ефимов

Мать: не указана

село Казачье Задонского уезда
Бракосочетание
02.10.1894

Муж: Григорьев Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.05.1897

Сын: Григорьев Карп Николаев

Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.06.1900

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1903

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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