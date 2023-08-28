Григорьева (Трофимова) Параскева Тимофеева
Место рождениясело Казачье Задонского уезда
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Трофимов Тимофей Ефимов
Мать: не указана
село Казачье Задонского уезда
Бракосочетание
02.10.1894
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.05.1897
Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванов
Рождение ребёнка
22.06.1900
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванов
Рождение ребёнка
18.09.1903
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванов
Смерть
Неизвестно