Сутягина (Воробьева) Федосья Самуилова (Сампсонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Воробьева) Федосья Самуилова (Сампсонова)

Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.01.1820

Муж: Сутягин Козма Васильев

Рождение ребёнка
09.03.1820

Сын: Сутягин Никифор Козмин

Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1821

Дочь: Васса Козмина

Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1823

Дочь: Матрона Козмина

Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1828

Дочь: Мария Козмина

Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1830

Дочь: Агапия Козмина

Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно