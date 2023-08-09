Сутягина (Воробьева) Федосья Самуилова (Сампсонова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1820
Рождение ребёнка
09.03.1820
Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1821
Дочь: Васса Козмина
Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев
Рождение ребёнка
22.11.1823
Дочь: Матрона Козмина
Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев
Рождение ребёнка
10.04.1828
Дочь: Мария Козмина
Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев
Рождение ребёнка
14.04.1830
Дочь: Агапия Козмина
Отец ребёнка: Сутягин Козма Васильев
Смерть
Неизвестно