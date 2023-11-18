Булыгина Надежда Прокоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Надежда Прокоповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1962

Дочь: Булыгина Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Булыгин Юра Исакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булыгин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Булыгин Юра Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Юра Исакович

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