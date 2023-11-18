Булыгина Надежда Прокоповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1962
Дочь: Булыгина Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Булыгин Юра Исакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булыгин Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Булыгин Юра Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булыгин Юра Исакович