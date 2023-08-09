Панова (Большакова) Ульяния Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Большакова) Ульяния Федорова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.07.1822

Муж: Панов Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
04.09.1823

Сын: Панов Захарий Петров

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1824

Сын: Панов Михаил Петров

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1826

Сын: Панов Адриан Петров

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
09.06.1831

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1833

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1836

Дочь: Евфросиния Петрова

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно