Панова (Большакова) Ульяния Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1822
Муж: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
04.09.1823
Сын: Панов Захарий Петров
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
09.07.1824
Сын: Панов Михаил Петров
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
23.08.1826
Сын: Панов Адриан Петров
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
09.06.1831
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
15.05.1833
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
02.07.1836
Дочь: Евфросиния Петрова
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеев
Смерть
Неизвестно