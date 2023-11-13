Немов Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1896

Жена: Немова Пелагея Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Немов и Гапшин :По невесте: Демин и Елясин
Рождение ребёнка
14.12.1896

Сын: Немов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1898

Сын: Немов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1899

Сын: Немов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
06.04.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Васильевич Немов
Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Немов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1907

Сын: Немов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Немов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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