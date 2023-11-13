Немов Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Немов и Гапшин :По невесте: Демин и Елясин
Рождение ребёнка
14.12.1896
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1898
Сын: Немов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1899
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Восприемник
06.04.1901
Иван Васильевич Немов
Рождение ребёнка
06.09.1902
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1907
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1909
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1914
Мать ребёнка: Немова Пелагея Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920