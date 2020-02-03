Попелкова (Малышкина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1949
Дата смерти03.02.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1949
Отец: Малышкин Григорий
Мать: Лазаренко Вера
Рождение ребёнка
12.12.1971
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Попелков Александр
Рождение ребёнка
16.04.1976
Сын: Попелков Александр
Отец ребёнка: Попелков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попелков Александр
Смерть
03.02.2020