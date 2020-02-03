Попелкова (Малышкина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попелкова (Малышкина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1949

Дата смерти

03.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1949

Отец: Малышкин Григорий

Мать: Лазаренко Вера

Рождение ребёнка
12.12.1971

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Попелков Александр

Рождение ребёнка
16.04.1976

Сын: Попелков Александр

Отец ребёнка: Попелков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попелков Александр

Смерть
03.02.2020
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