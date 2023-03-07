Шишкина Федосия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Федосия Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шишкин Андрей Никитин

Отец ребёнка: Шишкин Никита Никонов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шишкин Иван Никитин

Отец ребёнка: Шишкин Никита Никонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Марва Никитина

Отец ребёнка: Шишкин Никита Никонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Никита Никонов

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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