Шишкина Федосия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шишкин Никита Никонов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шишкин Иван Никитин
Отец ребёнка: Шишкин Никита Никонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Марва Никитина
Отец ребёнка: Шишкин Никита Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно